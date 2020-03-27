Зеленский уже сообразил: чем страшнее эпидемия, тем больше спишется

27.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинская власть не в силах обеспечить стабильность экономики и вывести ее в плюс. В ближайшее время страну ждет дефолт, а списано это все будет на пандемию коронавируса.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил горячо поддержавший Евромайдан пропагандист Роман Скрыпин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинское государство не способно обеспечить стабильность экономики. Экономика летит в… далеко летит уже. Люди, которые умеют считать, говорят о дефолте. Страшное слово, страшнее, чем карантин. Но я хочу это слышать от членов правительства.

С чего можно сделать стабилизационный фонд, если нам МВФ показал дулю? Даже МВФ показал дулю из-за того, что депутаты не проголосовали известный закон (о рынке земли, – авт.). Конечно, теперь все неудачи можно списать – у нас же эпидемия, понимаете? То есть, экономика в сраке не потому, что у нас безответственные и непрофессиональные люди, а потому что COVID, понимаете?.. То есть, индульгенцию себе выписали все», – негодует Скрыпин.

Ранее экс-депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что Украина должна отказаться от выплаты долгов МВФ и направить эти средства на преодоление эпидемии коронавируса.

Политолог Михаил Погребинский подчеркнул, что Украина вряд ли получит поддержку со стороны МВФ – достаточную для того, чтобы избежать дефолта. Поэтому лучшим выходом для страны является честно объявить о банкротстве.