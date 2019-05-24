Зеленского намерены превратить в «британскую королеву»
Нынешний состав украиснкого парламента не намерен вступать в диалог с новым президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишет «Российская газета».
Издание отмечает, что на днях Украину для оценки экономической ситуации посетила миссия МВФ, но досрочно покинула страну без каких-либо комментариев по поводу дальнейшего финансирования.
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«На эти щекотливые темы в Киеве просто не с кем оказалось всерьез разговаривать – старая команда сидит на чемоданах, а в окружении нового президента делают противоречивые заявления по поводу будущего сотрудничества с Миссией валютного фонда», – пишет издание.
«В четверг команда Зеленского обнародовала еще одну неприятную для президента новость: в ближайшие дни назначение нового генерального прокурора не состоится, как, впрочем, и другие назначения, которые должна утверждать Верховная рада. Нынешний состав парламента, что наглядно показали последние события на Украине, в диалог с главой Украины вступать не намерен и рассчитывает по итогам новых выборов превратить Зеленского в «британскую королеву». Она, как известно, «правит», но не управляет».
Как сообщал ПолитНавигатор, группа депутатов Верховной рады планирует оспорить в Конституционном суде решение нового украинского президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске парламента.
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