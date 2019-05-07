Зеленского спасет незамедлительный арест Порошенко

07.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

После вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского нужно отправить за решетку бывшего главу государства Петра Порошенко.

Об этом в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший замгенпрокурора и экс-заместитель секретаря СНБО Украины Ренат Кузьмин.

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«Друзья, нельзя недооценивать попытки Порошенко превратить избранного президента Зеленского в пустое место. Порошенко сегодня опасен, как никогда раньше», – пишет Кузьмин.

Он полагает, что новым президентом Украины Порошенко решил провернуть все то же самое, что демократы с Трампом в США – заблокировать работу через подконтрольный парламент, обвинить в сотрудничестве с Россией и потребовать импичмента.

По словам юриста, Порошенко намерен создать в новом парламенте мощную фракцию, чтобы попытаться сделать из Зеленского чисто церемониальную фигуру.

«Что может спасти ситуацию? Во-первых, сразу же после инаугурации Зеленского должны быть арестованы Порошенко, Луценко и все силовики, препятствующие работе нового президента. Суды над ними должны быть публичными и быстрыми. Во-вторых, независимо от даты инаугурации, Зеленский должен распустить Раду и назначить досрочные парламентские выборы. Порошенко и его соратники-мародеры ни при каких обстоятельствах не должны попасть в новую Раду.

В-третьих, новый президент должен немедленно объявить о политике национального примирения и начать реальную работу по объединению страны, возвращая народу веру в справедливость, утраченную за последние 5 лет», – подчеркивает экс-замгенпрокурора.

Также он призывает всех «прийти на избирательные участки и проголосовать на парламентских выборах против Порошенко и всех его соратников-мародеров».