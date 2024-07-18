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Европейские лидеры пообещали просроченному украинскому президенту Владимиру Зеленскому помочь с развитием ВПК и горячо поблагодарили за «успешное» ведение войны против России.

С такой речью в ходе своего выступления на проходящем в Лондоне саммите европейского политического сообщества заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы очень усердно работали над тем, чтобы поддержать производство военной техники внутри Украины. Вы лучше знаете, что нужно на поле боя. Оружие часто может быть произведено дешевле внутри Украины. Так что, объединив усилия и ресурсы, мы можем обеспечить, чтобы поток необходимой военной техники соответствовал потребностям Украины. Мы надеемся поставить 500 тысяч артиллерийских снарядов до окончания войны… ой, извините, в этом году. Мы все знаем, что у нас есть ещё запасы боеприпасов, которые могут быть высвобождены для использования на Украине. И все мы должны значительно больше инвестировать в нашу оборонную промышленность», – сказала Фредериксен.

«Хотела бы поздравить вас, Владимир, за то большое достижение, которое вы уже сделали. Спасибо вам», – поблагодарила она, и политики стан ЕС разразились аплодисментами.

«Спасибо», – раскланялся шоумен.