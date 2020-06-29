Жечь, косить и молотить – Лукашенко пошёл ва-банк

29.06.2020, Москва, Елена Острякова

Неожиданно бурный предвыборный процесс в Белоруссии начали грубо и жестко сворачивать. Районные избиркомы не признают подлинность подписей, поданных за потенциальных конкурентов президента Александра Лукашенко.

Так, сегодня в Советском районе Гомеля не признали 23,28% подписей, собранных за экс-банкира Виктора Бабарико, и 16,53% подписей за бывшего IT- менеджера Валерия Цепкало. Это стало поводом отклонить все поданные подписи.

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Об этом сообщает правозащитный сайт «Гомельская Весна», – передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Аналогичные сообщения поступили из Светлогорска, Жлобина и из Витебской области. По какому признаку подписи признаются недействительными, в избиркомах не поясняют.

Примечательно, что Бабарико пытался застраховаться от такого волюнтаризма властей. Он нотариально заверил собранные подписи и даже провел их через графологическую экспертизу. Не помогло.

«Напомню, что по закону, если “брак” составит более 15 процентов от количества проверенных подписей, то это повод к новым проверкам и нерегистрации… Пока многие думали, что аккуратным позиционированием и мягким имиджем Бабарико и Цепкало разыграют против Лукашенко свои хитрые партии, власть просто взяла дубинку и шарахнула их по голове», – написал в своем телеграм-канале оппозиционный блогер Эдуард Пальчис.

Судя по всему Виктору Бабарико не удастся использовать норму белорусского законодательства, которая позволяет участвовать в выборах из СИЗО (напомним, там экс-банкир находится по обвинениям в махинациях в «Белгазпромбанке»). Теперь его попросту не зарегистрируют.

Компанию Бабарико в СИЗО может составить другой альтернативный кандидат – Валерий Цепкало. Министерство внутренних дел проводит в отношении него доследственную проверку. Как сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, идет проверка заявления, написанного гражданином Турции.

Сайт «МогилевОнлайн» опубликовал последнюю страницу заявления, подписанного Седатом Игдеджи. Он утверждает, что «Цепкало и его люди» угрожали ему и его семье физической расправой через Instagram. Ранее в интервью dev.by он назвался подрядчиком, который строил дом Цепкало, но не получил денег.

Напомним, муж еще одной претендентки Светланы Тихановской Сергей находится в СИЗО уже месяц. Его жена вступила в гонку, когда у него не приняли заявление в ЦИК. Поэтому его можно поставить в один ряд с Бабарико и Цепкало.

Регистрация кандидатов в ЦИК пройдет на следующей неделе. Если откажут всем альтернативным кандидатам, то налицо будет казус белли, то есть повод для Майдана (Площи). Глупо устраивать его в августе после выборов, когда не будет ни одного кандидата, у которого Лукашенко украдет победу – некого отстаивать.

Видимо белорусские власти держат в уме вариант июльского Майдана. Поэтому они «зачистили» почти всю блогосферу, имевшую имена. Авторы youtube и телеграм каналов сидят в кутузках.

Публику продолжают окучивать анонимы из Польши и России. Работают они сейчас на удивление синхронно.