Жительница Севастополя поспорила с чиновником о ценах

15.08.2019, Севастополь, Иван Потемкин

Жительница Севастополя дозвонилась в эфир местного телевидения и возмутилась уровню цен в городе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Цены у нас в этом году бешеные на все. Фрукты и овощи – это просто безобразие. Москвичи приезжают, у них на виноград, на фрукты намного ниже цена. Рыбная продукция – отдельный разговор. Почему такая цена на продукцию?» – потребовала зрительница объяснений от присутствующего в студии начальника главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадима Кирпичникова.

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«Я бы мог сухо как чиновник ответить, что государство не вправе вмешиваться в цены, но клубника была дешевой, арбузы за 10 рублей. В прошлом году они ниже 18 рублей не опускались.

Есть объективное мнение – ежеквартальный отчет Росстата. По этому отчету у нас цены ниже, чем в республике Крым. Да, чуть выше, чем в ЮФО, но по понятным причинам. Но такого роста цен, как 15-м и 16-м году, у нас не зафиксировано. Уровень цен на продукты средний по России», – сказал Кирпичников.

По его словам, правительство города намерено работать над снижением цен путем организации межрегиональных ярмарок, привлекать во время сбора урожая крупнотоннажный транспорт производителей.

«Наша задача – максимально насыщать рынок. Конкуренция – это единственный двигатель снижения цен», – сказал Кирпичников.

Высокие цены на рыбу он объяснил плачевным состоянием рыбной отрасли.

«К нам везут рыбу из Норвегии, с Дальнего Востока и Камчатки. Выбор черноморской рыбы скудный. Раньше у нас были серьезные предприятия, которые занимались выловом рыбы в Атлантике, но сейчас они закрыты», – сказал Кирпичников.

Ранее газета «Крымская правда» отмечала, что открытие Крымского моста не привело к падению цен на полуострове, потому что оптовые поставщики с материка, сэкономив на переправе, не стали менять ценовую политику.

Глава Крыма Сергей Аксенов признавал, что запуск движения грузовиков по Крымскому мосту не поможет снизить цены на продукты и лекарства.