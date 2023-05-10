Живов объяснил, что происходит с пресловутым наступлением ВСУ

Заявление командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского о применении Россией климатического оружия, из-за чего ВСУ не могут начать контрнаступление, не стоит воспринимать всерьез. Несмотря на затяжные дожди и распутицу, наступление уже идет.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил политолог, автор telegram-канала «Живов Z / Битва за Донбасс!» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не слышал о существовании климатического оружия в России, и в последние годы огромное количество климатических аномалий, как в московском регионе, где последние зимы не было снега, а в этом году была абсолютно засушливая тёплая зима и крайне дождливая весна. Думаю, Сырский какие-то глобальные климатические процессы, которые происходят на планете, интерпретирует точно так же, как во времена Холодной войны американцы неопознанные летающие объекты идентифицировали как русские тарелки и так далее. В общем-то это глупость. Почему? Потому что они их там толкают активно на начало наступления. Там уже госсекретарь Блинкен каждый день говорит: наступайте, мы вам все дали. А они по какой-то причине до сих пор не начали наступать», – отметил он.

Борис Рожин в своем блоге Colonelcassad опубликовал данные военной разведки, где подробнейшим образом разобраны планы противника, в каком составе и в каком направлении будет идти наступление.

«То есть план противника не просто известен, он уже даже публично выложен, чтобы все понимали, что мы знаем, что они собираются делать. И по идее они должны на некоторых участках фронта уже активизировать свои действия, – подчеркнул Живов. – Но, во-первых, надо понимать, что контрнаступление – это не движение всех колонн по свистку, это последовательно наращивающаяся интенсивность действий. Сначала летят беспилотники, ракеты. Вообще, вчера было около 1 тысячи, по-моему, беспилотников по всей России, которые полетели в разные стороны. Я могу ошибаться, но большое количество вчера было сбито одновременно. По Крыму периодически начинают прилетать их баллистические ракеты «Гром», которые мы успешно сбиваем, спасибо ПВО. У них заметно, к сожалению для нас, насыщена западными системами ПВО, что снижает эффективность наших ракетных и беспилотных атак. То есть, в принципе у них уже всё готово. Допустим, на Донбассе пять дней назад до меня доходили данные, что активно в районе Донецка начали контрнаступление, в районе Бахмута, судя по словам того же Пригожина, украинские формирования ударили по флангам, и у них локальные успехи в этом плане».

Напомним, Сырский на заседании ставки верховного командования в Киеве заявил, что используя климатическое оружие, Россия сумела вызвать длительные дожди на Донбассе. В результате ВСУ не могут противостоять успешным атакам российской армии, в частности, в Бахмуте.