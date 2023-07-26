Знание русских матов поможет Нуланд подготовить переговоры РФ и США – киевский эксперт

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Назначение на должность помощника главы Госдепартамента по делам Европы и Евразии небезызвестной Виктории Нуланд может говорить о том, что США готовятся к переговорам с Россией.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, Нуланд сегодня является наиболее профессиональным членом администрации, который понимает Россию и происходящее в ней.

«Виктория Нуланд относится к числу тех немногих русистов или русологов, которые знают, что такое Россия, владеют русским языком, даже матерным, и, соответственно, знает, как устроена и как функционирует Россия. Ее назначение на пост заместителя Блинкена показывает, что Соединенные Штаты, скорее всего, готовятся к некоему диалогу с Россией, но именно к такому диалогу, при котором Соединенные Штаты не должны потерять ни лицо, никаких позиций», – сказал политолог.

Он считает, что, возможно, со стороны США готовится диалог «с позиции силы».

«А Виктория Нуланд как раз известна тем, что она готова ломать через колено… Вполне возможно, что Виктория Нуланд точно так же может приехать и в Украину на каком-то этапе и, употребив несколько слов, которые она в молодости услышала на корабле, на котором она стажировалась, на советском корабле, она может тоже заставить и Украину принять несколько очень крайне непопулярных действий», – заявил Бондаренко.