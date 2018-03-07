07.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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15 % украинцев волонтерят в пользу ВСУ — исследование

Занимамаются волонтерством 15% граждан Украины, в частности, 9% — в течение последних 12 месяцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компаниями Corestone Group и GfK Ukraine.

43% волонтеров занимались волонтерством самостоятельно или в составе группы, которая не является постоянной организацией, 29% отметили организацию, 36% не смогли ответить на вопрос.

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Волонтерская деятельность населения чаще всего заключается в помощи уязвимым группам и ВСУ

Примечательно, что 78% волонтеров также делали денежные или вещевые пожертвования в течение последних 12 месяцев — то есть волонтеры значительно чаще делают пожертвования, чем население в целом.

Опрос был проведен по заказу Фонда семьи Загорий среди 1 тысячи граждан Украины в городах с населением более 50 тыс. жителей. Полевой этап исследований длился с 17 января до 6 февраля 2018 года. Полевые работы проведены GfK Ukraine.