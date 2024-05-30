«Выжженная земля вместо информационного поля»: режим Санду лишил лицензий еще пять телеканалов

Алексей Логофет.  
30.05.2024 15:29
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Молдова, Политика, СМИ, Цензура


Совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения Республики Молдова принял решение отозвать разрешительные документы на телевещание в отношении трех компаний. Это произошло на том основании, что они якобы финансировались из сомнительных источников, сообщает unimedia.info.

Речь идет о SRL Telesistem TV (эта кампания транслирует телеканалы «Первый в Молдове» и «Акцент»), SRL Archidoc Group (транслирует Orizont TV) и SRL Telestar Medi” (транслирует Canal 2 и Canal 3).

Совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения Республики Молдова принял решение отозвать разрешительные документы...

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«Они нарушили требование Совета предоставить полную информацию, предоставив данные и детали только одного банковского счета, имея при этом 5 и 8 других счетов в разных банках. В каждом случае были выявлены транзакции, подтверждающие принадлежность к группе Плахотнюка-Шора», – говорится в пресс-релизе правительства Молдовы.

По словам депутата парламента Молдовы Александра Суходольского, подобное объяснение со стороны властей – наглая ложь.

«Просто партия «Действие и солидарность» продолжает зачищать информационное пространство от тех, кто критикует её действия», – убеждён депутат.

Суходольский обращает внимание, что данное решение принято в период визита в Кишинев госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Видимо, хозяева дали добро на дальнейшее усугубление узурпации власти», – считает он.

При этом, по словам Суходольского, правящий режим Санду не сможет превратить информационное поле в Молдове в выжженную землю.

«Режим прекрасно осознаёт, что всех не позапрещают и не пересажают. Есть немало медийных площадок, к счастью, не подконтрольных партии правящей партии. И на этих площадках журналисты и эксперты будут продолжать работать, объясняя народу всю пагубность их нынешнего положения и необходимость срочной смены власти демократическим путём», – подчёркивает депутат молдавского парламента.

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