Как в Грузии не будет: почему «тюремный скандал» не снесет Зеленского

Вот уже несколько дней одной из главных тем внутренней повестки на Украине является обсуждение слитых в Сеть кадров жестоких издевательств, избиений, изнасилований и пыток заключенных в Божковской исправительной колонии №16.

Подлило масла в огонь и то, что на этот раз дело не ограничилось лишь шумом в медиа – Госбюро расследований Незалежной сообщило о разоблачении «масштабной системы пыток заключенных в украинских колониях», по результатам чего четырем должностным лицам были предьявлены обвинения. Сейчас решается вопрос об их помещении в СИЗО. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

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Поскольку подобное может существовать только при содействии на самом высоком уровне, неудивительно, что следы привели к главе департамента исполнения наказаний Сергею Гречанюку, замминистра юстиции Елене Высоцкой, которая возглавляет Государственную уголовно-исполнительную службу и непосредственно к министру юстиции Украины Денису Малюське.

Близкий к руководству ГУР нардеп Евгений Шевченко напомнил, что из-за схожего скандального инцидента Саакашвили в 2013-м-2014-м потерял власть в Грузии:

«Ни на что не намекаю. Просто вспомнил, чем закончились подобные публикации в Грузии. Думаю министру юстиции Малюске есть над чем подумать», – написал Шевченко в соцсети.

Но развить эту тему дальше и вывести на этаж повыше Малюськи Шевченко то ли побоялся то ли постеснялся. Ведь понятно же, кто в Киеве аналог Саакашвили. Не министр юстиции уж точно.

Впрочем, кроме рассекреченного агента ГУР больше никто на Украине таких «скандальных» параллелей не озвучил. Хотя повод для размышлений есть. Действительно, стремительное ускорение катившемуся под гору после поражения в Южной Осетии режиму Михо дало опубличивание оппозиционным каналом «Имеди» свидетельств жертв пыток в ставшей нарицательной Глданской тюрьме, налолго ставшей грузинским аналогом Абу-Грейб на минималках.

Скандал был уникальным в новейшей грузинской истории еще и потому, что обсуждался в социальных сетях еще до того, как эта неприглядная история начала появляться на ТВ. Помимо изображений жестокого физического насилия, в том числе с применением веников и зажженных сигарет, наружу выплыли и табуированные консервативным сознанием грузинского общества темы тюремного гомосексуализма. В данном случае – принудительного.

Маленький камушек стронул политическую лавину. Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти, Гори – повсюду начались стихийные и не очень стихийные, а организованные оппозицией митинги, за несколько дней снесшие всю силовую верхушку саакашистского режима – начиная от главы пенитенциарного департамента Давида Чахуа, заканчивая главой МВД Бачо Ахалая и министром по исполнению наказаний Хатуной Калмахелидзе. Ну а потом, лишенный своих силовых подпорок, – вразнос пошел и сам режим.

Особый цимес тюремному скандалу придало то обстоятельство, что полицейская и тюремная реформы были тем, чем особенно гордился Саакашвили, на что, как на одно их главных достижений «революции роз» особо упирали зарубежные апологеты и пропагандисты михорежима. Вспомним, как раз в эти годы будущие зазывалы украинского майдана Лещенко и Найем вовсю пропагандировали «грузинский путь» и соблазняли украинцев иди по нему.

И, в буквальном смысле, «я тебя породил, я тебя и убью». Именно на работе реформированной полиции и пенитенциарки Саакашвили в итоге и прокололся. Когда все воочию увидели, насколько не соответствует показательный стеклянный фасад тому гнилью, которое за ним по факту пряталось.

Но вернемся на Украину. С одной стороны было бы соблазнительно проводить «грузинские» параллели» и говорить о погребальном звоночке, прозвеневшем по Зе-режиму в Божковской колонии.

С другой стороны, случись это в мирное время, резонанс был бы куда большим. Сейчас же люди на Украине страдают в куда более товарных количествах, гибнут на фронте и пытаясь удрать из страны по рекам и горам. Выпрыгивая с балконов многоэтажек в мегаполисах, обожравшись наркотой от картеля «Химпром» и так далее.

Привыкшее к разного рода безобразиям в публичном поле украинское общество отнеслось к историям из-за тюремной решетки куда более сдержанно, чем могло бы. Просто эмоциональное восприятие уже притупилось.

Играет свою роль и то, что в отличие от маленькой Грузии, где все всех знают, и масштабы посадок оппозиционеров при Саакашвили превысили все разумные пределы, на Украине все-таки репрессии не достигли того размаха, когда сидельцы в знакомых у обывателей через два рукопожатия.

И главное – в отличие от Грузии – сегодня в украинских тюрьмах нет настолько популярных в оппозиционной среде людей, чтобы эта история стала триггером, всколыхнувшим активную публику на массовые протесты. Разного рода «вата» и бывшие однопартийцы Медведчука не в счет – большинство легальных оппозиционеров считают, что «так им и надо».

Кроме того, эта история в украинском контексте не стала каким-то «разрывом шаблонов». То есть, воспринимается как нечто должное. Типа, а вы разве чего-то другого ожидали? Там, за решеткой, по «дефолту»… так и об этом все знают. Да и тюремная реформа никогда не была особым «коньком» Зеленского, и на ней не держалась пропаганда достижений режима.

Хотя, конечно, эта история заставляет по иному взглянуть на рекламируемую тем же Минюстом «разгрузку тюрем» и на новацию с платными камерами в СИЗО. Интересно, их обитателей тоже насилуют вениками, требуя отдавать начальству передачи с «воли»?

Ну и конечно, важен момент, в который это все вылезло наружу. Как раз в разгаре затеянная Зе-режимом мобилизация заключенных в ВСУ. Сейчас Минюст ежедневно рапортует об увеличении количества согласных отправиться на фронт сидельцев.

В привязке к контексту описанного в свидетельских показаниях обитателей Божковской колонии «аттракциона ужасов» отправка на фронт выглядит не патриотическим актом, а отчаянной попыткой бегства из устроенного зэкам ада на земле. Что, согласитесь, немного попускает пафосность ситуации. Получается, что люди идут защищать государство, которое их пытает и насилует.

Но, повторюсь, будет большим сюрпризом, если этот скандал вот прямо сейчас, в моменте, приведет в плане последствий к чему-то большему, чем отставка министра юстиции или пары его замов.

Режим эта история точно не снесет. Хотя, безусловно, добавит еще одну увесистую гирьку на чашу весов позже, когда и если Зеленский действительно упадет. Тогда то ему припомнят, по совокупности, как лыко в строку, еще и этот эпизод.