Внук грузинского архитектора ищет памятник, снесённый Украиной в Севастополе

Живущий в Грузии внук архитектора Алексея Гокадзе уже несколько лет пытается найти снесённый при Украине памятник Ленину. Речь идёт о скульптуре в парке бывшего санатория на берегу бухты Омега. После распада СССР санаторий перепрофилировали в госпиталь ВМС Украины, и в 2003 году командование самовольно снесло бюст Ильича. Это был первый случай демонстративной декоммунизации в Севастополе.

Тогда местный актив КПУ ограничился лишь словесными протестами, ведь памятник находился на территории украинской воинской части. Да и Ленина на постаменте заменили не изваянием какого-то украинского националиста, а бюстом канонизированного Церковью хирурга Луки Войно-Ясенецкого. Именно поэтому украинские власти скандал быстро купировали.

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После воссоединения с Россией и ЧФ памятник какое-то время находился на хоздворе, а теперь его судьба не известна, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пару лет назад в крымских СМИ прошла публикация о продаже в Севастополе через «Авито» гранитного Ленина за 780 тысяч рублей, изготовленного из розового гранита. Вероятно, это тот самый вождь, которого спустя 20 лет решили продать.

Известно, что памятник в Омеге создан по проекту военного инженера Алексея Гокадзе. Он восстанавливал Севастополь в послевоенный период, и после 28 лет службы в главном инженерном управлении КЧФ уехал в Грузию. Внук Алексея Гокадзе Давид получил в наследство авторские права на скульптуры своего деда, а еще на его архив и библиотеку.

Пропавший памятник Ленину был изготовлен и установлен на средства Черноморского флота в 1969 году, а в 1974-м его внесли в перечень охраняемых государством, поскольку представлял художественную ценность. Есть фото открытия с почетным караулом и пионерами с букетами цветов.

Публикацию о продаже памятника внук увидел в СМИ, и тут же обратился в электронную приемную президента РФ с требованием разобраться в ситуации – ну не может так быть, чтобы поставленный на учет памятник продавали как вторсырье. Тем более, что деньги за него платил Черноморский флот, а это уже вопрос военной чести и достоинства. К тому же, сам Алексей Гокадзе носил форму черноморца, хоть и был военным инженером.

Внуку Гокадзе ответили, что вопрос пущен по инстанциям, и с ним обязательно свяжутся. Потомок автора памятника обратился также в Минобороны, Госдуму и правительство Севастополя. Ответ был только от МВД Севастополя, что по данному факту была проведена проверка, а полученные материалы переданы военным следователям в управление Следственного комитета. Больше никаких ответов родственник автора памятника так и не получил.

Он предположил, что хранившийся без малого двадцать лет на хоздворе госпиталя памятник перекочевал в чье-то личное ведение, и его решили «толкнуть». А после публикаций и проверок объявление сняли. Давид опасается, что монумент распилили на гранитную плитку, потому как оставлять его в наличии опасно – это вещественное доказательство преступления.

«Дело не в Ленине, а в том, что при жизни деда очень уважали в Севастополе. Он был моряком, полковником. В Севастополе есть улица военных инженеров в благодарность за их вклад в восстановление города. И возмутительно, что в городе, где дед был очень уважаемым человеком, допустили такую халатность», – подчеркнул хранитель авторского наследия.

Один из сохранившихся памятников Гокадзе находится на 10-м километре Балаклавского шоссе, на братской могиле 414-й Анапской Краснознаменной стрелковой дивизии, носящей второе название «грузинская». Как-то Гокадзе встретил здесь на братской могиле женщину-грузинку в траурном одеянии. Оказалось, она оплакивает погибшего при освобождении Севастополя сына. Тогда Гокадзе вместе с другом детства Тите Сихарулидзе задумали памятник – бронзовый воин-грузин с обнаженной головой и автоматом в руке.

«Образ Сихарулидзе срисовал с одного из своих студентов – будущих архитекторов. А грузинский орнамент на облицовке обелиска дед выбивал сам вручную по выходным. Он же является автором Памятника участникам болгарского десанта в бухте Омега и Памятника морякам вспомогательного флота на Телефонной пристани. Дед сделал свой проект памятника подводникам-черноморцам, но приезжать с авторским надзором в Севастополь ему было уже тяжело. Тогда решили взять проект архитекторов Адольфа Шеффера и Алексея Баглея. Дед дружил с Шеффером и ничего не имел против», – пояснил внук и добавил, что очень надеется на сохранность остальных творений своего деда.