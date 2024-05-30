Американский профессор: Русские пойдут на переговоры, но не сейчас и на своих условиях

Вопреки риторике западной пропаганды, баланс сил на фронтах сместился полностью в пользу русских, и со временем для украинцев всё будет только ухудшаться.

Об этом в эфире видеоблога американского подполковника Дэниела Дэвиса рассказал американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы слышите на Западе все эти истории о том, что Путин заинтересован в переговорах о прекращении и урегулировании, это сопровождается набором аргументов о том, что русские несут вопиющие потери, у них не всё хорошо, у них дела идут, скажем, лучше, чем в 2022 году, но у них не всё хорошо, и они ищут выход. Так что, возможно, сейчас самое хорошее время для переговоров… Но, на самом деле, это несбыточная мечта. У русских всё хорошо, баланс сил значительно сместился в их сторону, и со временем для украинцев всё будет только хуже. Так зачем же русским заключать сделку сейчас? И если они заключат, то это будет сделка на их условиях», – сказал Миршаймер.

Он добавил, что никакие «саммиты мира» Киеву не помогут.

«Идея о том, что эта мирная конференция повлияет на ход этого конфликта между Украиной и Россией, не является серьёзным аргументом. Это – бессмыслица, которой время от времени занимается Запад, потому что он так отчаянно пытается найти какой-то способ выиграть эту войну. Но факт в том, что на данный момент нет никакого способа выиграть эту войну», – подчеркнул профессор.