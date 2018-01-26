26.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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«Циничный бандера»: Аваков оценил свободу слова на Украине на 5+

Министр внутренних дел Арсен Аваков оценил свободу слова на Украине на «пять с плюсом», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом он сказал сегодня на брифинге в Хмельницкой области, передает пресс-служба МВД в Facebook.

«Я бы оценил на пять с плюсом», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

«Потому что есть свобода слова, но не всегда есть ответственность. Во всем мире есть проблемная ситуация — фейк-ньюс. Она есть и у нас. У нас есть советская привычка, которая есть и у администраторов, — пытаться влиять на средства массовой информации, подавлять и корректировать. Но за эти годы, которые прошли, скажем, с 2005 года, думаю, что в Украине сложилась такая система, что свобода слова является ключевым приоритетом. И кто бы ни хотел (какой бы администратор) ее задавить, то она присутствует», — сказал он.

Напомним, как сообщал «ПолитНавигатор», на фоне разгула столь невиданной свободы слова, СБУ отчиталась о закрытии на Украине 30 неугодных властям сайтов, обвиненных в пропаганде «терроризма».