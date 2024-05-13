Не только инструкторы, но и ПВО: план ввода войск НАТО на Украину обрастает подробностями

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План ввода иностранных войск на Украину постепенно обрастает подробностями. Британская The Guardian пишет: коалиция западных инструкторов может отправиться на берега Днепра.

«Спустя несколько дней после того, как Россия заняла более жёсткую позицию в отношении более глубокого вовлечения Запада в войну, министр иностранных дел Литвы поднял вопрос о направлении на Украину специальной коалицией западных стран военного персонала для подготовки кадров при поддержке наземных средств ПВО», — говорится в публикации.

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Будучи министром иностранных дел Литвы в течение четырех лет, Ландсбергис уже давно призывает к более жестким действиям против России, но его последние высказывания показали, что в некоторых частях Европы есть поддержка линии, недавно принятой французским президентом.

«Наши войска перед войной обучали украинцев в Украине, и мы занимаемся этим уже много лет. Так что возвращение к этой традиции может быть вполне осуществимо», — сказал Ландсбергис.

«Это может стать первым шагом в инициативе президента Макрона», – добавляет он.

Литовский политик назвал предложение обучать украинцев внутри их собственной страны «более практично», чем обучение, проходящее на территории членов НАТО.

«Вам не нужно перевозить их по всему миру. У вас есть всё, что им нужно, прямо здесь… Возможно, инструкторы, размещённые в составе коалиции для обучения украинцев на Украине, могут быть защищены средствами ПВО, а это, в свою очередь, означает, что часть украинского неба может быть защищена средствами ПВО», – рассуждает литовец.

В беседе с Guardian после встречи со своим британским коллегой Дэвидом Кэмероном в Лондоне Габриэлиус Ландсбергис поддержал заявление британского министра иностранных дел о том, что Украина может использовать оружие британского производства против России.

По его словам, этот шаг «покажет Путину, что не ему решать, как мы помогаем Украине».

«Вместо этого мы посмотрим, что необходимо, и адаптируемся к ситуации, потому что ситуация не становится лучше», – считает политик.

Он добавил, что литовский парламент уже предоставил правительству мандат на проведение обучения на территории Украины, но лучше всего это делать в рамках более крупной коалиции.

Ландсбергис признал, что на Украине «существует большое разочарование».

«Украинцы, особенно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, до боли ясно дают понять, какие батареи Пэтриот нужны и как они будут использоваться. Невозможно сделать это яснее», — сказал литовский министр.

«Ущерб, который мы видим – это наша вина, это наша неудача. Это звучит как успех России, но они могут сделать это с завязанными глазами, если мы не сможем защитить украинские города. Они просто бомбардируют мозговые центры электросети, и исправить это гораздо сложнее. Глядя на следующую зиму, мне, честно говоря, очень трудно представить, как будет жить страна», – нагнетает Ландсбергис.

По мнению главы МИД Литвы «лидерство Европы в отношении Украины было немного случайным».

В этом отношении он привел пример Чехии, выдвинувшей инициативу по массовой закупке боеприпасов для Украины.

«Мне бы хотелось, чтобы некоторые более крупные страны взяли на себя инициативу в таких вопросах, как противовоздушная оборона, танковая коалиция и т. д.», — сказал представитель Литвы.

Ландсбергис призвал Британию играть более активную роль на Украине: «Есть место. Есть необходимость. Есть потенциал и есть вещи, которые мы можем сделать вместе».

Он подчеркнул потенциальную роль Великобритании в противодействии «российской угрозе», которую он назвал новой реальностью, но не частью обычной военной войны.

«Существует возможность кинетической гибридной активности, то есть физических нападений, поджогов, насилия в отношении отдельных лиц», — сказал литовский министр, добавив, что эти нападения не подпадают под традиционное определение нападения, которое должно рассматриваться в рамках статьи 5 НАТО.

«Что вы делаете, когда сгорает фабрика, или что вы делаете, когда происходит нападение, которое явно финансируется Россией? В этом вопросе нам необходимо более широкое сотрудничество и обмен информацией между разведками, а также между политиками», – резюмировал литовец.

Как оценивать подобные заявления? Вполне очевидно, что план с вводом войск военных контингентов отдельных стран НАТО на Украину по-прежнему на столе у лиц, принимающих решения. Как видим, инструкторы для обучения украинских военных -лишь верхняя часть айсберга. Для их прикрытия теперь уже говорят о ПВО, но что-то подсказывает, что и простой работой ПВО тут не ограничатся.

Стоит прислушаться к мнению тех экспертов, которые настаивают на необходимости купирования данной проблемы уже сейчас, не дожидаясь, пока она трансформируется в появление регулярных подразделений НАТО на линии фронта.