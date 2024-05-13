«Ментально русский Харьков даже не заметит оккупации» – львовский русофоб

Сергей Вредников.  
13.05.2024 08:17
  (Мск) , Донецк
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Война, Дзен, Общество, Россия, Украина, Харьков


Харьков до сих пор остаётся ментально русским городом, и многие его жители могут не воспринять переход в состав России как «оккупацию». Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил скандальный львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мои поездки в Харьков, когда в довоенные времена я туда ездил на творческие встречи… это всегда была поездка в очень тяжёлый город для меня. И я этого никогда не скрывал – возможно, эта какая-то массовая психология Харькова. Я там постоянно сталкивался с действительностью пророссийских деятелей, которые там всегда были на коне и в большинстве.

И сегодня утром я увидел фотографии, где выпускники харьковских школ в пять утра, пользуясь тем, что нет тревог, вышли репетировать бальный танец на выпускай вечер. Происходило это всё на русском языке под русскую музыку», – сказал Дроздов.

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Харьков до сих пор остаётся ментально русским городом, и многие его жители могут не...



«И я так себе подумал – вот, случится оккупация. Эти дети, рождённые уже при Ющенко, после оранжевой революции, ощутят ли они какую-то сильную разницу? У них язык тот же, что и с врагом, они слышат ту же самую музыку, смотрят всё то же самое. Что для них поменяется на аудиоуровне?» – подытожил русофоб.

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