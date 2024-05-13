России в Швейцарии уготовили роль «двоечника на педсовете» – Лавров

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Так называемая швейцарская мирная конференция, как и другие дипломатические усилия Запада по украинскому направлению – сводятся к тому, чтобы «сформулировать ультиматум России».

Об этом исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Серегей Лавров заявил сегодня на рассмотрении своей кандидатуры комитетом Совета Федерации по международным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это знаете, как двоечник, которого выставили с педсовета. Они все между собой решили, потом вызвали и объявили приговор. Так ни с кем нельзя разговаривать, а тем более с нами. Даже если бы нас пригласили, то только на обсуждение «формулы Зеленского», – сказал Лавров.

По его словам «формулы мира» ЮАР, Китая, Бразилии и Лиги арабских государств были намеренно исключены из рассмотрения конференцией.

Он также заявил, что Швейцария не годится как место проведения мирных переговоров, поскольку она однозначно встала на сторону Украины. Еще до начала СВО эта страна, нарушила банковскую тайну в отношении России.