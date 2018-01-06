06.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Джамала отказывается от приглашений на гастроли в российский Крым

Украинская певица крымско-татарского происхождения, победительница «Евровидения» Сусанна Джамаладинова, более известная под псевдонимом «Джамала», отказалась ехать в Крым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, после победы в песенном конкурсе ей приходили официальные приглашения от крымских властей на выступление на полуострове, однако она все время отказывала. Об этом она заявила в эфире меджлисовского телеканала АТR.

«Нет, не поеду. Хотя уже было несколько официальных приглашений, спасибо, ко мне домой. Были приглашения еще после «Евровидения». Но я стараюсь надеяться, что все это временно. Первое, что я сделаю, когда приеду в Крым — это, конечно, дам большой сольный концерт с крымско-татарскими песнями, с авторскими песнями», — заявила Джамала.