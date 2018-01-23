23.01.2018, Киев, Елена Острякова

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Ехануров: Войну в Донбассе превратим в позитив для Украины

Войну в Донбассе нужно использовать для рекламы оружия, производимого на Украине, на международных рынках. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил председатель наблюдательного совета «Лиги оборонных предприятий» экс-премьер-министр Украины Юрий Ехануров.

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«Беду, которая у нас есть, нужно превратить в позитив. На каждом изделии предприятий нашей лиги нужно писать: мы страна, которая воюет, и все это используется в боевых условиях. Покупайте украинское!» — сказал Ехануров.

Он предлагает загрузить оборонные предприятия заказами по максимуму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Было бы нормально, если бы все предприятия оборонки Украины работали в три смены. Потому что в стране, которая воюет, такие предприятия должны быть загружены по самое не могу. Люди сегодня не знают, как пробиться со своей продукцией. А на передке говорят: беда. Это ненормальное явление», — сказал Ехануров.