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Филатов предложил своему заму уволиться из-за никому не нужной мовы
Заместителя городского головы Днепропетровска Светлану Епифанцеву предложили уволить из-за «непочтительных» высказываний о статусе украинской мовы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Об этом в Facebook сообщил мэр Днепропетровска Борис Филатов.
«Сообщаю, что заместителю городского головы Светлане Владимировне Епифанцев отныне предложено уволиться за высказывания о статусе государственного языка и нарушение этики государственного служащего», — сообщил Филатов на украинском языке.
О том, как такое увольнение согласуется с КЗОТ Украины, мэр не сообщил.
Ранее Епифанцева в своем Facebook заявила, что кинотеатр «Мост Кино» в Днепропетровске закрыли из-за того, что там в показе остались только фильмы на украинском языке, на которые не хочет идти зритель.
Метки: Борис Филатов, Днепропетровск, местная власть, скандал, увольнение, украинская мова
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