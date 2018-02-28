28.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Днепропетровск, Культура, Местная власть, Общество, Политика, Скандал, Украина

Филатов предложил своему заму уволиться из-за никому не нужной мовы


Заместителя городского головы Днепропетровска Светлану Епифанцеву предложили уволить из-за «непочтительных» высказываний о статусе украинской мовы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом в Facebook сообщил мэр Днепропетровска Борис Филатов.

«Сообщаю, что заместителю городского головы Светлане Владимировне Епифанцев отныне предложено уволиться за высказывания о статусе государственного языка и нарушение этики государственного служащего», — сообщил Филатов на украинском языке.

О том, как такое увольнение согласуется с КЗОТ Украины, мэр не сообщил.

Ранее Епифанцева в своем Facebook заявила, что кинотеатр «Мост Кино» в Днепропетровске закрыли из-за того, что там в показе остались только фильмы на украинском языке, на которые не хочет идти зритель.

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