28.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

3 324 просмотров

Филатов предложил своему заму уволиться из-за никому не нужной мовы

Заместителя городского головы Днепропетровска Светлану Епифанцеву предложили уволить из-за «непочтительных» высказываний о статусе украинской мовы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в Facebook сообщил мэр Днепропетровска Борис Филатов.

«Сообщаю, что заместителю городского головы Светлане Владимировне Епифанцев отныне предложено уволиться за высказывания о статусе государственного языка и нарушение этики государственного служащего», — сообщил Филатов на украинском языке.

О том, как такое увольнение согласуется с КЗОТ Украины, мэр не сообщил.

Ранее Епифанцева в своем Facebook заявила, что кинотеатр «Мост Кино» в Днепропетровске закрыли из-за того, что там в показе остались только фильмы на украинском языке, на которые не хочет идти зритель.