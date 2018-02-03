03.02.2018, Киев, Игорь Петров

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Саакашвили оценили как перспективного клоуна

Саакашвили попал в ТОП-пятерку «геополитических беглецов» в недавней публикации американского журнала Time, что свидетельствует о том, что он остается игроком. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Павел Рудяков, директор информационно-аналитического центра «Перспектива», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это подтверждает, что у Саакашвили остается потенциал. При всей его клоунской составляющей всех его действий и вступлений Саакашвили остается игроком. Новые акции протеста, пусть они даже начнутся скромно, сохраняют потенциал раскрутки. Думаю, до лета они еще могут дать информационные поводы. Но серьезной перспективы у него как у лидера протестной активности я не вижу», — сказал Рудяков.