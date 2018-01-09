09.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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В Киеве дали понять, что могут посадить Ислямова

Бывшего вице-премьера Крыма, переметнувшегося на сторону Украины, меджлисовского коммерсанта Ленура Ислямова привлекут к ответственности, как и его коллегу по парламенту республики, экс-главу Минздрава республики Петра Михальчевского, если соберут для этого доказательную базу.

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Об этом в эфире «Громадського радио» заявил «зампрокурора АР Крым» Александр Удовиченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так он ответил на вопрос радиослушателя о том, не собирается ли прокуратура заняться Ленуром Ислямовым, который также как Михальчевский был членом правительства Крыма.

«Данное уголовное производство, в котором Михальчевскому сообщено о подозрении и избрана мера пресечения, расследуется правоохранительными органами с 2015-го года. Это одно общее дело по факту возможного совершения представителями государственных органов Украины государственной измены и осуществлении помощи оккупанту в подрывной деятельности. В рамках этого устанавливается весь перечень госслужащих, перечень органов и многое другое. И вычленяются отдельно взятые граждане, их действиям дается оценка в случае сбора доказательств. У нас нет привязки к личностям, мы следуем сухо букве закона и в случае, если будут добыты доказательства по поводу того или иного гражданина Украины, который мог совершить преступную деятельность в тот период, действиям будет дана оценка, у нас неприкасаемых нет», — ушел от прямого ответа Удовиченко.

— Но пока доказательств в отношении Ислямова нет, так же?, — уточнила ведущая.

Прокурор снова отказался прямо ответить на вопрос и назвать фамилию Ислямова:

«Работа по сбору доказательств в отношении всех лиц, она продолжается и является одним из приоритетов деятельности нашей прокуратуры и поднадзорных нам правоохранительных органов. Я не имею права сейчас переходить на личности. Еще раз повторюсь — неприкасаемых нет, в случае установления фактов всему будет дана оценка», — ушел он от прямого ответа.