24.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Д.Б., Донбасс, Политика, Россия, Украина

«Запомните этот твит»: Саакашвили анонсирует присоединение Ростова к Украине


Ростовская область может попроситься в состав Украины через два-три года. Об этом беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в интервью либеральной «Новой газете».

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«Украина  может выйти победителем в войне, но не за счет ущерба России. Она победит, когда станут двузначными цифры экономического роста, когда дороги станут лучше российских, когда успех будет во всех сферах. Когда появится оптимизм, и люди перестанут уезжать из страны и, наконец, когда жители Ростовской области скажут жителям Донбасса: «Мы сами хотим в Украине жить», — сказал Саакашвили.

Он не верит в военное решение проблемы Донбасса, «даже если в России все обвалится, и она прекратит поддержку сепаратистов».

«Как только Украина начнет из тени выходить — будет ресурс для большого роста всех наших областей. Когда [на Украине] будут лучшие школы, институты, здравоохранение, органы социальной защиты, то Донбасс быстро вернется домой. И еще Ростовская область попросится. Понимаете, мы должны выиграть идейно», — сказал Саакашвили.

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