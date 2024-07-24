10 прилетов и детонация: российские дроны атаковали украинский порт

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Российские ударные беспилотники атаковали портовый город Измаил в Одесской области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает тг-канал «Типичная Одесса», отслеживающий прилеты и работу местной ПВО.

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Первое сообщение о прилете появилось в полтретьего ночи. Аналогичные сообщения затем пошли одно за другим.

Кроме того, тг-канал опубликовал несколько присланных подписчиками роликов, свидетельствующих об успешном поражении целей в районе порта.

«Уже три взрыва за последнюю минуту в Измаиле: детонация после прилетов продолжается», – написал паблик в 3.11.

Отмечается, что два прилета было в район судоремонтного завода, остальные – в порт.

Всего «Типичная Одесса» зафиксировала 10 прилетов.