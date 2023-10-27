«13-летняя фанатка Путина!» – в Киеве набросились на Орбана

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Из-за действий «пророссийских» членов ЕС, таких как Венгрия, Украина может не получить вообще никакой финансовой помощи от этой организации.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский эксперт-международник Максим Несвитайлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии попросили прокомментировать возможное выделение пятидесяти миллиардов евро на помощь Украине сроком до 2027 года.

«Для начала было бы хорошо получить и те пятьсот миллионов военной помощи для Украины, каким-то образом протянуть и проголосовать. Их сейчас блокирует Венгрия. То есть, ЕС сейчас надо разобраться в том, действительно ли они – монолитная организация, отстаивающая единые ценности и интересы», – сказал Несвитайлов.

Он возмутился, что из-за позиции «пророссийской» Венгрии, и её премьер-министра Виктора Орбана, Украина может не получить вообще никаких денег.

«Потому что, если в этой структуре есть такая явно пророссийская страна, как Венгрия, с явно пророссийским премьер-министром, который этого не скрывает и ведёт себя, как тринадцатилетняя девочка – фанатка Путина, то что можно говорить про эти пятьдесят миллиардов! Хорошо, если они будут, хотя нам и надо намного больше. Но это всё равно серьёзная сумма. Надо больше, но было бы хорошо, если бы Украине дали – хотя бы эту сумму», – раскатал губу международник.