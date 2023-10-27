«13-летняя фанатка Путина!» – в Киеве набросились на Орбана

Вадим Москаленко .  
27.10.2023 16:14
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1602
 
Венгрия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Финансы


Из-за действий «пророссийских» членов ЕС, таких как Венгрия, Украина может не получить вообще никакой финансовой помощи от этой организации.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский эксперт-международник Максим Несвитайлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за действий «пророссийских» членов ЕС, таких как Венгрия, Украина может не получить вообще никакой...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


В студии попросили прокомментировать возможное выделение пятидесяти миллиардов евро на помощь Украине сроком до 2027 года.

«Для начала было бы хорошо получить и те пятьсот миллионов военной помощи для Украины, каким-то образом протянуть и проголосовать. Их сейчас блокирует Венгрия.

То есть, ЕС сейчас надо разобраться в том, действительно ли они – монолитная организация, отстаивающая единые ценности и интересы», – сказал Несвитайлов.

Он возмутился, что из-за позиции «пророссийской» Венгрии, и её премьер-министра Виктора Орбана, Украина может не получить вообще никаких денег.

«Потому что, если в этой структуре есть такая явно пророссийская страна, как Венгрия, с явно пророссийским премьер-министром, который этого не скрывает и ведёт себя, как тринадцатилетняя девочка – фанатка Путина, то что можно говорить про эти пятьдесят миллиардов!

Хорошо, если они будут, хотя нам и надо намного больше. Но это всё равно серьёзная сумма. Надо больше, но было бы хорошо, если бы Украине дали – хотя бы эту сумму», – раскатал губу международник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть