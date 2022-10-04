90-е покажутся песней – Ваджра об уготованной Западом судьбе для России

04.10.2022  19:41 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Донбасс для России является первой линией обороны в противостоянии с Западом. Проиграв в этом противостоянии, Россию ждут крайне тяжелые времена, по сравнению с которыми тяжелые 90-е покажутся веселой песней.

Об этом в эфире интенет-канала «СМЕРШ. Крымский фронт» заявил историк и публицист Андрей Ваджра, вынужденный после Евромайдана покинуть родной Киев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Донбасс для России является первой линией обороны в противостоянии с Западом. Проиграв в этом...

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«Донбасс – это всего лишь первая линия обороны. Но Донбасс – это не цель украинского режима и Запада, это не цель абсолютно. Донбасс – это средство, это первая линия нашей обороны, и это касается не только людей, которые восемь лет с оружием в руках, сцепив зубы, сражаются. Это касается всех нас, всю Россию это касается.

И сейчас, после частичной мобилизации, которая началась, это уже непосредственным образом всех нас касается. И у нас в головах будет постепенно меняться понимание происходящих вещей, и ценности будут меняться, приоритеты будут меняться жизненные, потому что на кон все поставлено. У нас нет выбора, нам не дают выбора уклониться от противостояния, от войны. Нам не дают этого выбора, нас хотят разрушить. Тот, кто помнит 90-е, должен понимать, что то, что происходило в 90-е – это просто веселая песня, по сравнению с тем, что нам готовят там, на Западе», – подчеркнул Ваджра.

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