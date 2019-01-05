А как скакала на Майдане: «Скоро будет не на кого надеть вышиванку»

05.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Через пару сотен лет от украинской нации останутся только воспоминания в учебниках по истории – там напишут о людях, которые некогда славились красивыми песнями и вышиванками.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила активная участница государственного переворота 2014 года на Майдане, ныне – глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Ольга Богомолец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская нация сегодня физически вымирает. Когда мне говорят про национальную идею, НАТО, ЕС, Конституцию – для меня это звучит искусственно, потому что нации не будет. Президент говорит «армия, мова, вира» – но украинская нация ежегодно сокращается на 200-300 тысяч. Если посчитать, сколько родилось и умерло за годы независимости, то не учитывая катастрофический процесс миграции, нация вымрет через 180 лет. Её просто не будет», – заявила политик.

«То есть, Украина будет без украинцев, некому будет надеть сорочку-вышиванку. Будет написано в учебнике, что была такая интересная культура, хорошо пели, лепили вареники, носили вышиванки, у них была такая плодородная земля, и почему-то вымерли», – добавила Ольга Богомолец.