23.05.2018, Луганск, Владимир Гладков

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А «Вагнер» то не настоящий: СБУ проводит набор в фейковые российские ЧВК

Украинские спецслужбы обманом выманивают на свою территорию жителей ЛНР, желающих служить в российских частных военных компаниях, для последующего их обвинения в терроризме.

Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в последнее время от жителей ЛНР поступают сообщения о том, что в интернете появились объявления о наборе в фейковые частные военные компании «Вагнер», «МАР», «Феракс» и агентство «Альянс-МСБ».

«В действительности же такие объявления не имеют никакого отношения к реальным ЧВК, а представляют собой лишь попытки украинской стороны выманить жителей ЛНР на подконтрольную ВСУ территорию в целях их привлечения к уголовной ответственности и иных репрессий за участие в строительстве и защите Республики», – заявил Андрей Марочко.

Представитель оборонного ведомства отметил, что данные мероприятия проводятся под руководством временно исполняющего обязанности начальника объединенного штаба центрального управления СБУ в районе проведения «ООС», генерал-майора Куца.

Андрей Марочко рассказал, что Народной милиции ЛНР удалось выявить электронные следы, доказывающие связь фейковых сайтов, групп и страниц агитаторов в соцсетях, якобы принадлежащих ЧВК, со Службой безопасности Украины.

«Установлено, что в указанных целях СБУ в сети интернет, используя названия известных частных военных компаний, путем распространения сотен соответствующих объявлений в социальных сетях и создания адресов электронной почты сформировало образы фейковых частных военных компаний. Управление СБУ в Черниговской области – псевдо-ЧВК «Вагнер», управление СБУ в Ивано-Франковской области – псевдо-ЧВК «Феракс», управление СБУ в Черкасской области – псевдо-ЧВК «МАР» и управление СБУ во Львовской области – фейковое агентство «Альянс-МСБ», – сообщил он.

По словам представителя Народной милиции, жертвой спецоперации СБУ стал бывший военнослужащий ЛНР Григорий Казьмин, который ранее даже не участвовал непосредственно в боевых действиях и занимался вспомогательной работой.

«В погоне за статистическими показателями, для доклада руководству о задержании якобы террориста, Козьмина обманом выманили на подконтрольную ВСУ территорию. В этих целях представители украинских спецслужб вступили в переписку с Казьминым с использованием созданного в сети интернет адреса псевдо-ЧВК «Вагнер». При этом сотрудники СБУ грамотно и цинично воспользовались доверчивостью молодого парня, а также его желанием самосовершенствоваться.

Мотивируя тем, что сборы и службу Казьмин будут проходить за границей, для чего ему потребуется загранпаспорт, представители СБУ выманили его на подконтрольную ВСУ территорию, давая гарантии его неприкосновенности и ссылаясь на то, что там он не в розыске. Когда Казьмин по настоянию украинской стороны прибыл на подконтрольную ВСУ территорию, он сразу же был задержан Службой Безопасности Украины на КПП «Майорск». Причем спецслужбы Украины совместно с прокуратурой сразу же отчитались о высоком результате, предоставив журналистам видео, как четверо вооружённых украинских спецназовцев в полном обмундировании задержали мирно идущего в сопровождении какого-то лица молодого человека. В настоящее время Казьмин находится в руках украинских силовиков, которые имеют всевозможные рычаги давления на него и могут сфабриковать любые доказательства, заставить его дать любые показания», – отметил Андрей Марочко.