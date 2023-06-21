Акция «Свеча памяти» в этом году посвящена и героям СВО

Анатолий Лапин.  
21.06.2023 17:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Россия, Спецоперация


В России стартовала международная акция «Свеча памяти», посвященная 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Впервые к акции присоединились и новые территории РФ.

В одном из православных соборов Москвы накануне зажгли свечи в честь всех бывших республик СССР, городов-героев, городов воинской славы России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В России стартовала международная акция «Свеча памяти», посвященная 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны....

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«Возродившийся нацизм сегодня, в современном мире, используется как настоящее оружие агрессии. Поэтому «Свеча памяти» в этом году несет важнейший смысл, символизируя что Россия – страна, свободная от нацизма, противостоящая ему. Сегодня наши ребята в рамках специальной военной операции выполняют именно такую священную миссию. Они защищают нашу страну и весь мир от современного фашизма», – сказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Акция «Свеча памяти» очень важна для людей, которые наблюдают что происходит на Украине. Ребята, которые сегодня воюют и погибают за Родину, тоже имеют отношение к 22 июня. И, зажигая очередную свечу, мы должны думать и о погибших на фронтах Великой Отечественной Войны, и о тех, кто сегодня защищает нашу страну на передовой», – добавил глава центрисполкома организации «Офицеры России» Александр Михайлов.

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