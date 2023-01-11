Аксёнов наградил инструкторов, подготовивших крымских добровольцев

Глава Крыма Сергей Аксенов вручил награды бойцам, которые занимались подготовкой добровольцев, отправляющихся в зону СВО.

Заодно Аксёнов проверил экипировку воинов, купленную из внебюджетных источников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Подразделение сформировано и натренировано опытными инструкторами, многие из добровольцев имеют боевой опыт.

«Приятно смотреть на настоящих мужчин, которые не по чьему-то приказу, а своему сердцу здесь находятся, – отметил Аксенов. – Ребята со всей страны, которые в нужный момент для Родины, для страны, для республики, для нас и для наших семей приняли решение выполнить свой воинский долг. Спасибо вам за то, что вы есть. Могу сказать, что война не простая, все мы понимаем ситуацию. Опыт, который получило наше подразделение, ребята, в том числе, которые здесь стоят в строю, очень много награждённых. Знаю, что личный состав подразделения выбирался профессиональными ребятами. Хочу поблагодарить группу наших инструкторов, тех ребят, которые выступали инициаторами создания подразделения. Со своей стороны, что хочу сказать – конечно, жизнь и здоровье каждого из нас в руках господа, здесь молимся о сохранении. Но все остальное – я вам помогу. Поможем все решить с точки зрения обеспечения, нигде один на один с проблемами не останетесь в любой ситуации – боевых задач, реабилитации, выплат и так далее. Рассчитывайте на нас. Обещаю, все решения будут приниматься с колёс, я не бюрократ, решения принимаю быстро. Поэтому гарантирую, что без поддержки нигде не останетесь. Вам слова благодарности всем. Спасибо за то, что вы есть, мужики, победа будет за нами. Мы обречены на успех».

И сегодня же вице-премьер правительства Крыма Анна Анюхина разъясняла процесс подачи документов для ветеранов и инвалидов СВО для получения земельного участка.

«Мы сталкиваемся с ситуацией, когда участник СВО еще не вернулся с территории проведения спецоперации, но хочет подать документы на получение земельного участка бесплатно в собственность, – пояснила вице-премьер. – Пакет документов необходимо предоставить в орган местного самоуправления в соответствии с местом прописки участника СВО, имеющего право на предоставление земельного участка».

Поскольку лично бойцы явиться в местные администрации смогут только по прибытии домой, Анюхина рекомендовала оформлять доверенности на предоставление интересов ближайшими родственниками – супругами, родителями, совершеннолетними детьми. Заверять такие доверенности по закону имеют право командиры воинских частей или начальник госпиталя, если боец находится на лечении.

Весь перечень документов и образец заявления прилагается к постановлению Совмина о дополнительных мерах поддержки участников СВО. Но главное, это документы, подтверждающие статус ветерана боевых действий или справка из воинской части, подтверждающая, что заявитель выполнял боевые задачи в зоне СВО.