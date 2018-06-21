21.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Алкоголики, геи, аферисты, марионетки: Кто идёт в президенты Украины

Президентские выборы на Украине, всего скорее, пройдут в два тура, поскольку отсутствует лидер, который мог бы набрать сразу более 50% голосов.

Таким мнением в эфире «CapitalTV» поделилась политолог Александра Решмедилова. передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть пятёрка кандидатов-тяжеловесов, она сформирована и понятна – Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко, Ляшко. Причем самое интересное, что у всех кандидатов такая небольшая разница в процентах, и все социологии это констатируют, что они идут ноздря в ноздрю, соответственно перетекание может быть в любую сторону. Явного кандидата-фаворита одного тура у нас нет, вся интрига – это второй тур», – сказала политолог.