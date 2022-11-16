Аляска будет следующей, если Украина проиграет России, – Волкер

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В случае, если Россия победит на Украине, ее следующей целью может стать попытка вернуть «в родную гавань» Аляску.

Об этом во время дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности заявил бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По мнению Волкера, в США усиливается непонимание со стороны местных жителей, почему они должны помогать Украине, потому что остальные «западные партнеры» не хотят более активно включаться в процесс финансирования нужд Киева.

«Конечно, люди на Аляске очень поддерживают Украину, потому что, если Украина проиграет, то Аляска будет следующей в повестке Путина. Он захочет ее так же вернуть, тут нет сюрпризов… Важно посмотреть на ту позицию, которую занимает американский народ. Мы не можем сказать, что стоим сейчас все под одними флагами, но мы видим чрезвычайно мощную поддержку Украины, сочувствие Украине. Все знаю, что Украина – жертва, а Россия – это брутальный агрессор, военные преступления ужасны. Это одна эмоция, которая царит.

Другая эмоция – другие люди спрашивают: «А почему мы должны что-то делать, если другие ничего не делают?», потому что некоторые считают, что только США всегда должны предоставлять какую-то помощь или поддержку, и потому очень важно говорить, что и Евросоюз должен вступить больше. Они дали обещания бюджетной поддержки, но пока этого не сделали. Я думаю, что американцы понимают, что мы можем давать большую поддержку Украине, но они также хотели бы, чтобы и Европейский союз больше предоставлял финансовой поддержки Украине, но этого пока что не происходит. И это довольно большой риск, когда мы говорим о политической системе США. Если такое будет продолжаться, когда люди увидят, что мы в США делаем много, а в других регионах мира, в Евросоюзе – не увеличивают свою помощь Украине, это негативно ударит по Украине, это может быть опасно», – заявил Волкер.