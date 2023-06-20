Американцы не расстроятся, если мы спалим Европу – профессор

Стремление Запада и США уничтожить Россию не вызывает никаких сомнений, но есть еще больше, чем полмира, которые не хотят дойти до ядерной войны. Поэтому нужно заручиться их поддержкой и военными успехами, склонить противника к миру.

Такое мнение в программе «Политотдел» на «Крым 24» высказал доктор экономических наук, профессор Николай Межевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело в том, что необходимость диалога заканчивается ровно в тот момент, когда верховный главнокомандующий принимает решение, что обратной дороги нет, и вот она светится красная кнопка в чемодане. Ну и всё, всем спасибо, последний привет и своим, и чужим. Я не знаю, может быть, в центре Австралии кенгуру уцелеет на какое-то время, но для Европы шансов нет. Для основных центров Америки тоже. Страна, конечно, большая, но различия в плотности населения ровно такие же, как у нас. Поэтому мы надеемся на то, что на определённом этапе у наших оппонентов победит разум», – отметил он.

«Победу разума», по оценкам эксперта, обеспечат военные и военно-политические успехи, и поддержка других стран.

«Да, это Индия, и весь остальной мир. Мы же с вами не латыши, латыши вообще уверены в том, что на этой планете, кроме Латвии, есть Европа и Соединённые Штаты Америки, ну вероятно, где-то есть Новая Зеландия, но это не точно, потому что там из них никто не был. Кстати, американцы тоже понимают, что мир большой, поэтому так суетятся. Не понимали бы, не суетились. Американцы молодцы, они сыграли грамотно, они выбросили на нас Украину, которая разумеется, самоубьётся. Потом они, наверное, постараются кого-то найти ещё. Возможно поляков, но тут вопрос: пойдут они или нет? Польский гонор штука интересная, но на добровольное самоубийство могут и не пойти», – считает Межевич.

Он подчеркнул, что США сыграли правильно: они долго готовились и реализовали украинский проект в идеальном для себя в формате – они не проигрывают ничего.

«Пока гибнет Украина, быстро или медленно, США не теряют ничего. Мы теряем, Украина теряет, Европа теряет, а США не теряют ровным счётом ничего. Они получают ослабленную Европу, где ослабленная Россия с деградирующей рядом Польшей и Германией, остальной Европой, откуда все здоровые люди, как это было во второй половине прошлого века, сбегали в Америку, понимая, что континент обречён. Оказалось, что не совсем так. Европа нашла в себе силы встать, но, видимо, это было в последний раз, и американцы сделают все, чтобы Европа больше не встала. Тактическое ядерное оружие, Европа по нам или мы по Европе – для Соединённых Штатов Америки это не важно. Важно, чтобы Вашингтон был на месте, Бостон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго и так далее. Будет ли Варшава и Берлин – это их проблемы», – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что американцы начали не с Украины – они начали с Европы после Второй мировой войны, и вырастили наконец-то элиту, которой на свои страны наплевать.

«Если бы восстал из могилы Де Голль, что бы он сделал с текущим Макроном? Я даже боюсь себе представить, какое было бы зрелище. Что бы сделал с Шольцем канцлер Аденауэр? Кстати, проамериканский. Но, тем не менее, Европа уходит. И это не её решение в чистом виде – это результат эффективной американской политики десуверенизации европейских лит», – заключил Межевич.