Американские пропагандисты “уличили” крымского митрополита в приезде на собор УПЦ в Киев

16.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

На заседание Собора епископов Украинской православной церкви в Киеве 13 ноября приезжал митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает финансируемое американскими налогоплательщиками пропагандистское издание Крым.Реалии.

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“Крымский священник участвовал в Соборе епископов, который состоялся в Киево-Печерской Лавре 13 ноября”, — отметили в издании.

Напомним, Крымская епархия является частью канонической Украинской православной Церкви.

Как ранее сообщал “ПолитНавигатор”, 13 ноября Украинская православная церковь после собора епископов сообщила о прекращении общения со Вселенским патриархатом и заявила, что Константинополь “стал на путь раскола”. Также в УПЦ заявили, что выступают против попыток изменить их название, как о том ранее заявлялось представителями власти.