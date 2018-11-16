//exit;
16.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Крым, Политика, Религия, Украина
Просмотров:

Американские пропагандисты “уличили” крымского митрополита в приезде на собор УПЦ в Киев

На заседание Собора епископов Украинской православной церкви в Киеве 13 ноября приезжал митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает финансируемое американскими налогоплательщиками пропагандистское издание Крым.Реалии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Крымский священник участвовал в Соборе епископов, который состоялся в Киево-Печерской Лавре 13 ноября”, — отметили в издании.

Напомним, Крымская епархия является частью канонической Украинской православной Церкви.

Как ранее сообщал “ПолитНавигатор”, 13 ноября Украинская православная церковь после собора епископов сообщила о прекращении общения со Вселенским патриархатом и заявила, что Константинополь “стал на путь раскола”. Также в УПЦ заявили, что выступают против попыток изменить их название, как о том ранее заявлялось представителями власти.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть