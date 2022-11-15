Американские СМИ: Крым может стать независимым

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украина якобы имеет полное право вернуть под свой контроль Крым, как это произошло с Херсоном.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет американский новостной портал The Bulwark.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Сцены херсонцев, спешащих приветствовать и аплодировать своим освободителям, почти наверняка повторятся, когда падут Мелитополь и Мариуполь», – полагает издание.

В то же время автор материал задается вопрос, какой прием найдут ВСУ в Крыму, который находится в составе России долгие годы.

«Вполне возможно, что урегулирование путем переговоров может привести к компромиссу по Крыму, возможно, включая предоставление полуострову полной независимости как от Украины, так и от России. Такой исход трудно себе представить сейчас, учитывая тот импульс, который есть у украинцев на данный момент, но вполне возможно, что Украина в конечном итоге не дойдет до Ялты», – прогнозирует портал.

Отмечается, что «форма военной операции по возвращению полуострова будет зависеть от того, будет ли население, как ожидается, в первую очередь доброжелательным или более двойственным».

«Но что еще более важно, захват Крыма в 2014 году был не более законным и оправданным, чем нападение на Киев в феврале. Украина имеет такое же право вернуть Крым, как и Херсон», – резюмирует The Bulwark.