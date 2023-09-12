Против народов, которые хотят свободы, бессмысленно применять военную силу.

Об этом в ходе выступления на фейковом киевском форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявил модератор дискуссии Фарид Закария, сторонник ограничения прямой демократии ради торжества либерализма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он провёл параллель между борьбой Украины за свободу от России с борьбой Индии и Алжира против европейских колонизаторов.

«Конфликт в Индии – это не конфликт Запада с Востоком. Это конфликт многонациональной империи, которая пытается удержать силой свою колонию. И мне кажется, что Украина – не колония. Точно так же Франция на протяжении 15 лет не признавала Алжир, потому что считала его неотъемлемой частью Франции, и пыталась удержать эту колонию. И ничего у них не вышло, потому что история 20-го столетия доказала, что, если люди хотят быть свободными – в отношении их можно использовать какую угодно военную мощь, ты, в конце концов, потеряешь эту колонию, потому что свободные люди всегда побеждают», – заявил Закария.

Он предложил донести эту идею «друзьям в Индии», где, по его словам, большинство населения тоже считают, что Россия – на стороне зла, а Украина – на правильной стороне. Закария считает, что Индия не может выступить против России, потому что исторически связана с Москвой, и на 90% получает вооружение из России.

«Я уверен, что у Индии есть одни с нами ценности. И что Индия тоже должна объединиться. И если она перестанет покупать сырье из России, то России будет негде его продавать», – заявил Фарид Закария.

Его слова наглядно демонстрируют, почему украинским карателям так и не удалось заставить Донбасс подчиниться воле киевской нацистской хунты. Точно так же было бессмысленно применять военную силу против Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, восставших против колониализма новых метрополий.