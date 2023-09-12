Американский пропагандист, сам того не желая, объяснил, почему Донбасс не сломить силой оружия

Тарас Опанасенко .  
12.09.2023 18:23
  (Мск) , Запорожье
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Сопротивление, Украина


Против народов, которые хотят свободы, бессмысленно применять военную силу.

Об этом в ходе выступления на фейковом киевском форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявил модератор дискуссии Фарид Закария, сторонник ограничения прямой демократии ради торжества либерализма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Против народов, которые хотят свободы, бессмысленно применять военную силу. Об этом в ходе выступления...

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Он провёл параллель между борьбой Украины за свободу от России с борьбой Индии и Алжира против европейских колонизаторов.

«Конфликт в Индии – это не конфликт Запада с Востоком. Это конфликт многонациональной империи, которая пытается удержать силой свою колонию. И мне кажется, что Украина – не колония. Точно так же Франция на протяжении 15 лет не признавала Алжир, потому что считала его неотъемлемой частью Франции, и пыталась удержать эту колонию. И ничего у них не вышло, потому что история 20-го столетия доказала, что, если люди хотят быть свободными – в отношении их можно использовать какую угодно военную мощь, ты, в конце концов, потеряешь эту колонию, потому что свободные люди всегда побеждают», – заявил Закария.

Он предложил донести эту идею «друзьям в Индии», где, по его словам, большинство населения тоже считают, что Россия – на стороне зла, а Украина – на правильной стороне. Закария считает, что Индия не может выступить против России, потому что исторически связана с Москвой, и на 90% получает вооружение из России.

«Я уверен, что у Индии есть одни с нами ценности. И что Индия тоже должна объединиться. И если она перестанет покупать сырье из России, то России будет негде его продавать», – заявил Фарид Закария.

Его слова наглядно демонстрируют, почему украинским карателям так и не удалось заставить Донбасс подчиниться воле киевской нацистской хунты. Точно так же было бессмысленно применять военную силу против Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, восставших против колониализма новых метрополий.

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