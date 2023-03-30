Американский сенатор потребовал прекратить спонсировать украинских пенсионеров

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Украина сегодня является если не самой коррумпированной, то одной из таких стран в мире.

Об этом на слушаниях в Конгрессе заявил сенатор Скотт Перри, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик раскритиковал, что США тратят миллиарды долларов на обеспечение украинских пенсионеров в то время, как американские остаются без денег.

«Миллиард долларов приходится на тот самый момент, когда в Соединенных Штатах принимаются чрезвычайные меры в отношении нашего собственного финансового положения, когда приостановлено действие фонда пенсионного обеспечения инвалидов гражданской службы, приостановлено действие фонда медицинского страхования пенсионеров Почтовой службы. И мы буквально финансируем пенсии и операции правительства Украины», – возмутился американский политик.

«Можете ли вы дать гарантии того, что ни одна копейка из этих денег не поступила и не была отправлена в возможно одну из самых, если не самую коррумпированную страну на планете, не была использована не по назначению, потеряна, совершена неправомерно, досталась олигархам или лицам, связанным с правительством? Какие гарантии вы можете дать американскому народу?», – заявил Перри.