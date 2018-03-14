14.03.2018, Киев, Игорь Петров

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Американский слон потопчется по украинской экономике

Введение США пошлин на сталь и алюминий усилит экономические проблемы на Украине.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Эрик Найман, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США – это слон, это американский огромный слон в достаточно небольшой комнате мировой экономики. И когда он совершает такие неуклюжие действия, то мы рискуем просто быть затоптанными глобальными игроками.

Куда пойдут китайские сталевары, турецкие сталевары? Они пойдут на наши рынки. И это будет происходить практически по всем рынкам, и та же американская экономика может ведь столкнуться и с другим вызовом – рост внутренних цен на сталь, на электронику, потом на другие товары приведет к росту инфляции.

В ответ на это Федеральная резервная система будет ужесточать монетарную политику, поднимать процентные ставки, в мире станет меньше долларов у инвесторов – мы ожидаем тут появления прямых иностранных инвесторов, спекулянтов. Этот поток может в один момент развернуться вспять. Т.е прямые иностранные инвесторы так и не придут, у нас же свои внутренние проблемы нерешенные, но и те горячие спекулятивные деньги, которые сейчас зашли и укрепили гривну, начнут выходить, и мы получим мгновенный рост с 26 до 29 грн за доллар. И мир, таким образом, получит экономический спад, и Украина тоже», – сказал Найман.