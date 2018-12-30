Киев отправил в Донбасс живое биологическое оружие

30.12.2018, Луганск, Александр Гусар

Украинское командование отправило в зону «ООС» 54-ю бригаду ВСУ, в которой была зарегистрирована эпидемия гепатита А.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По информации нашей разведки, в подразделениях 54-й отдельной механизированной бригады отмечена вспышка гепатита А. Также нам известно, что эпидемия началась еще в пункте постоянной дислокации бригады. Но, несмотря на это, соединение в полном составе было отправлено в зону «ООС» на замену 14-й бригаде», – рассказал он.

Марочко утверждает, что с целью сокрытия данного факта командование бригады препятствует госпитализации военнослужащих, а в расположении бригады отсутствуют необходимые лекарства.

«Мы призываем граждан, проживающих в населенных пунктах, в которых дислоцируются подразделения 54-й бригады, избегать контактов с военнослужащими ВСУ с целью предотвращения распространения эпидемии», – заявил Андрей Марочко.

Напомним, ранее официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов сообщил, что украинское командование перебрасывает в Донбасс только боевые части, не заботясь о тыловом обеспечении войск, в результате чего в рядах ВСУ резко возросла заболеваемость.