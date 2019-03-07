Антиукраинские настроения никуда не делись – харьковский автокефалист

07.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

На Украине продолжают проявляться сепаратистские взгляды, выражающиеся в поддержке определенных кандидатов в президенты.

Об этом в интервью журналу “Країна” заявил архиепископ харьковско-полтавской епархии неканонической УАПЦ Игорь Исиченко.

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“На Майдане я бывал. Созванивался с людьми, которые там стояли, молился за них. В Харькове пытались организовать свой Евромайдан, и он мне показался искусственным. Зато центральную площадь города занимал антимайдан. Ходил мимо на работу хороших два месяца. Туда подвозили людей из Белгородской области, – утверждает Сиченко. – Автобусы высаживали их на окраине, где я живу. Оттуда в центр они добирались сами, как местные. Но и харьковчан там хватало”..

“Антиукраинские настроения никуда не делись, – жалуется собеседник издания. – Они замаскировались. Их носителей СБУ загнала в подполье. Сепаратистские взгляды проявляются в поддержке Бойко или Зеленского. И неизвестно, как они проявятся на выборах”.