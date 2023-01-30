Арестован бывший мэр Феодосии – подозревают в участи в ОПГ

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Экс-глава администрации Феодосии Андрей Лебедев заключен под стражу на два месяца. Лебедева подозревают в превышении должностных полномочий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывшего главу администрации задержали в субботу утром. У него дома прошел обыск, но правоохранители об этом не сообщали – информацию опубликовал крымский блогер Александр Талипов. По его данным, следователи пообщались с несколькими заместителями Лебедева, которые поныне занимают ответственные посты в администрации.

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«Также в зоне внимания правоохранителей ещё один экс-глава администрации, который и считается организатором всех схем», – сообщил Талипов и добавил, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.210 УК РФ «Организация преступного сообщества».

Сегодня Феодосийский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения Лебедеву в виде содержания под стражей на срок 2 месяца, до 28 марта 2023 года.

Лебедев уволился в июле прошлого года, пробыв на посту главы администрации меньше года.

В июне в Феодосии прошло расширенное совещание по проблемным вопросам в регионе. Перед его проведением глава республики Сергей Аксенов анонсировал увольнение руководства Феодосии, если за пять дней не произойдет мобилизации депутатского корпуса и коммунальных служб на приведение города в порядок.

В помощь прибыли студенты крымских вузов и спортсмены – всего более 1 тысячи человек. Их усилия сохранили Лебедева в должности, которому дали еще месяц на устранение проблем, поднятых на встречах с жителями – благоустройства, водоснабжения, канализирования, освещения и вывоза мусора.

Судя по комментариям в феодосийских пабликах, поддерживать чистоту после отъезда «совминовского десанта» городские власти не стали.

Чиновников тогда больше беспокоил вопрос вскрывшейся субаренды торговых мест, которая во много раз превышает расценки муниципалитета, передающего свою собственность в аренду коммерсантам.