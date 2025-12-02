Арестович призывает свергнуть режим Зеленского и начать всё сначала

Вадим Москаленко.  
02.12.2025 22:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 432
 
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украинцы должны объединиться – и свергнуть античеловеческий режим Зеленского, иначе война не закончится.

Об этом в эфире признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (признанный в РФ террористом), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Главный враг – это внутренний бардак, невыполнение Конституции и резкие, крайне шовинистические кидания нашего несчастного корабля, который и так весь в пробоинах. Античеловеческий проект.

Проблема не в том, что Украина – анти-Россия. Проблема в том, что Украина – анти-Украина. Режим античеловеческий, население Украины сократилось со времен независимости, на 38 миллионов. Посчитайте, это потери больше, чем во Второй мировой войне», – призывал Арестович.

«Это античеловеческий режим, античеловеческая система, ее нужно уничтожить и построить вместо нее новую, развернутую лицом к людям. А дальше и внешняя политика сразу выровняется.

Вы увидите, что страшные требования России не релевантны более, если Украина выровняет внутреннюю политику. Не будет ни повода, ни причин нападать и двигаться дальше. Это лучшая гарантия от нового раунда войны», – лечил он украинцев.

