Какие будут признаки начала операции по отрезанию Украины от доступа к морю

Анатолий Лапин.  
12.12.2025 08:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1165
 
Дзен, Одесса, Россия, Спецоперация, Украина


Предвестником операции по отрезанию Украины от доступа к морю будет нанесение комбинированных ударов по всей портовой инфраструктуре на протяжении нескольких дней.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил капитан I ранга в отставке Василий Дандыкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Предвестником операции по отрезанию Украины от доступа к морю будет нанесение комбинированных ударов по...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Перекрыть море – значит взять под свой контроль все порты от Измаила и до Николаева, Очакова и так далее. Очаков, между прочим, находится в пределах видимости с Кинбурнской косы, где находятся наши…

Перед тем, как мы это будем производить (а ведь есть очевидное продвижение у нас на Днепропетровском и Запорожском направлениях с суши), будет проведена стратегическая операция совместно силами флота и ракетных войск, авиации, которая будет бить, наверное, не один день, концентрируясь на этом участке. Должны всю портовую зону, которая была, чтобы никто причалить не мог, вывести из строя.

Пароходы, которые там стоят со взрывчаткой, с боеприпасами, с техникой, – это основной сейчас участок, где они получают помощь, – должны быть утоплены», – заявил Дандыкин.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора