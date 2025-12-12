Какие будут признаки начала операции по отрезанию Украины от доступа к морю
Предвестником операции по отрезанию Украины от доступа к морю будет нанесение комбинированных ударов по всей портовой инфраструктуре на протяжении нескольких дней.
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил капитан I ранга в отставке Василий Дандыкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Перекрыть море – значит взять под свой контроль все порты от Измаила и до Николаева, Очакова и так далее. Очаков, между прочим, находится в пределах видимости с Кинбурнской косы, где находятся наши…
Перед тем, как мы это будем производить (а ведь есть очевидное продвижение у нас на Днепропетровском и Запорожском направлениях с суши), будет проведена стратегическая операция совместно силами флота и ракетных войск, авиации, которая будет бить, наверное, не один день, концентрируясь на этом участке. Должны всю портовую зону, которая была, чтобы никто причалить не мог, вывести из строя.
Пароходы, которые там стоят со взрывчаткой, с боеприпасами, с техникой, – это основной сейчас участок, где они получают помощь, – должны быть утоплены», – заявил Дандыкин.