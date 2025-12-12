Какие будут признаки начала операции по отрезанию Украины от доступа к морю

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Предвестником операции по отрезанию Украины от доступа к морю будет нанесение комбинированных ударов по всей портовой инфраструктуре на протяжении нескольких дней.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил капитан I ранга в отставке Василий Дандыкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

