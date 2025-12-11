Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина и её западные пособники устраивают подозрительные махинации вокруг «похищенных Россией детей», некоторые из которых обнаруживаются в ЕС.

Об этом на «круглом столе» на тему «Украинский кризис. Дипломатия и перспективы урегулирования» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Представительница Красного креста попросила министра прокомментировать тему «похищенных Россией» детей.

«Тема детей непомерно политизирована. Постоянно звучат заклинания из Киева о том, что десятки тысяч украинских детей были похищены военнослужащими российской армии, что они подвергаются каким-то истязаниям. С самого первого дня, когда эта тема стала обыгрываться, мы попросили украинских переговорщиков передать нам список тех «десятков тысяч» детей, в интересах решения данной проблемы. После многочисленных напоминаний украинцы смогли наскрести 339 фамилий, которые мы тут же стали перепроверять. Мы, в том числе, обращались за содействием к Красному кресту. Большая часть из этого списка оказалась уже не детьми, и не на территории РФ, а в Европе. Это помогло подтвердить имевшееся подозрение о том, какой бизнес на торговле детьми устроили себе некоторые украинские деятели вместе с европейскими пособниками», – возмутился Лавров.