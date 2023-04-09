Аркадий Бабченко стал иноагентом. Многие в России недовольны

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Беглый российский журналист, собиравшийся въехать на Красную площадь на «абрамсе» Аркадий Бабченко внесен Минюстом РФ в единый реестр «иностранных агентов».

Об этом говорится на сайте ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Причина внесения Бабченко в список в том, что журналист осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ и распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике.

Отметим, что в июле 2020 года Федеральная служба по финансовому мониторингу включила Бабченко в перечень террористов и экстремистов.

Сам фигурант глумливой манере написал, что его «все поздравляют» с внесением в список, кроме жены.

«От меня жена сейчас чуть не ушла. Лошара ты, говорит, конченный. Был в списке нормальных пацанов террористов, а попал в список фраеров деревянных иноагентов. Тебя почему в должности понизили, говорит? Лузер ты, говорит, бумажный. Ничего в жизни не дебьешся… Ну, и, да, полудурки. Я не «якобы» осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ, а за год собрал более миллиона евро. Миллион сто, примерно так, на сегодняшний день. На эти деньги было закуплено более десятка автомобилей скорой помощи, более десятка грузовиков, около пятидесяти бандеромобилей, одиннадцать снайперских комплексов, а уж дронов, тепловизоров, средств связи, экипировки и прочего – просто немеряно», – написал Бабченко в своем тг-канале.

Телеведущий Артем Шейнин критикует такой шаг Минюста.

«Интересно, кто-то еще помнит, кто такой Бабченко? Тот самый безвременно умерший в свиной крови «журналист». Ну вот теперь он иноагент, не забывайте. Конечно, лучше поздно, чем… Но еще лучше – вовремя».

Публициста Григорий Назаренко также возмутило включение Бабченко в список иноагентов.

«Бабченко, Пеунову (Ладу-Русь), Покровского, Смольянинова, Вордвуд (Никсель-Пиксель) и кучу других никчемных клоунов Минюст признал иноагентами. А Михаила Касьянова – главу партии ПАРНАС, бывшего премьер-министра РФ, имевшего доступ к гостайне и другой секретной информации государственной важности, – Минюст иностранным агентом почему-то до сих пор не признал. В 2014-м, выступая в Европарламенте, он требовал ввести санкции против России и обещал «вернуть Крым Украине». О том, что Касьянов получал деньги от международного «Фонда за демократию» на проект «Время диалога», стало известно еще в 2017-м. Связи Касьянова с американскими политиками давно стали секретом Полишинеля. А летом прошлого года бывший глава правительства России сбежал из страны», – написал Назаренко.

В 2018 году Бабченко стал фигурантом международного скандала, когда СБУ инсценировала его гибель, а тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин публично обвинил Кремль в его убийстве.