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Польше следует готовиться к усилению миграционных потоков с Украины. При этом немалая часть новоприбывших будет иметь проблемы психиатрического характера.

Об этом в эфире видеоблога Kanał Zero заявил руководитель клиники психиатрии Военно-медицинского института в Варшаве и государственный консультант в области военной психиатрии Радослав Творус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Врач говорит, что в рядах ВСУ есть люди, которые еще до начала войны страдали от алкогольной зависимости, склонности к насилию или различных расстройств личности.

«Не говоря уже о тех, у кого были более серьезные проблемы, например, депрессивные расстройства или психотические состояния. Безусловно, нужно учитывать масштаб этого потока. Если миграция продолжится, если люди будут прибывать и дальше, то, подобно тому как на начальном этапе миграции к нам в значительном количестве прибывали онкологические больные, стоит ожидать появления и других людей с различными проблемами со здоровьем. В Военно-медицинском институте у нас даже была пилотная программа, посвященная оказанию помощи мигрантам из Украины. Она показала, как много среди них людей с самыми разными заболеваниями — не только психическими, но и онкологическими», – сказал психиатр.

Он говорит, что такой поток украинцев стал серьезным испытанием для польской системы.

«Испытанием, которое неизбежно повторится, поскольку будет прибывать все больше людей, страдающих от нарушений психического здоровья. Речь идет о психиатрии, а война, вполне вероятно, усугубила эти проблемы. Готовы ли мы? Что касается амбулаторной помощи, то здесь сложно дать однозначную оценку. Однако если говорить о стационарном лечении, то, на мой взгляд, у нас достаточно коечных мест, чтобы оказать помощь таким пациентам. Достаточно ли у нас центров, способных удовлетворить потребности тех, кто возвращается и демонстрирует симптомы расстройств, связанных со стрессом? На данный момент, скорее, нет», – добавил врач.

В итоге он приходит к выводу, что это станет для Польши большим испытанием.