Армия России освободила впятеро больше территорий, чем за весь 2023 год

Несмотря на отсутствие крупных стратегических операций, успех российской армии на поле боя неоспорим, а ВСУ остаётся только забрасывать фронт пушечным мясом. Об этом в эфире интернет-канала «Красные линии» заявил военный журналист Василий Фатигаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация на поле боя складывается в нашу пользу, мы противника выдавливаем. То есть, каких-то там стратегических операций, как многие вспоминают о Великой Отечественной войне, нет, и задача такая не стоит. В рамках Специальной военной операции успехи значимые. Враг признаёт, что мы за эти месяцы освободили в пять раз больше территории, чем за 2023 год. То есть, мы идём вперёд везде. И от Запорожья отделяет, по-моему, 20 километров уже всего», – сказал Фатигаров.

«И в Курской области, если и пытаются атаковать, то уже как крыса, загнанная в угол. Потому что там формируется котёл. И по логике Сырского, почему-то он так всегда делает, что когда формируется котёл, он в этот котёл побольше добавляет народу, чтобы мы их там могли побольше уничтожить. То ли он на нас работает, то ли он просто такой странный руководитель, но везде, где формировались котлы под руководством Сырского, он всегда туда, до последнего момента, добавлял в основном мобилизованных, то есть мяса. Кого не жалко. Ну, реально бросал в топку мясо. Конечно, ужасно говорить так про людей, тем более мобилизованных, но для Сырского, для Зеленского это мясо, – подытожил эксперт.