АТО-шники гниют в окопах – верхушка СБУ жирует в Киеве с Порошенко

25.12.2018, Киев, Владимир Гладков

В то время, как АТО-шники не могут выбить из государства обещанные десять соток, на высокопоставленных украинских чиновников в рекордные сроки бесплатно оформляют квартиры в элитных небоскрёбах в самом центре столицы.

Об этом сообщается в сюжете украинского агентства журналистских расследований «Bihus info», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сегодня все вместе порадуемся за высокопоставленного чиновника, замглавы СБУ, который был настолько хорошим мальчиком, что Николай принёс ему квартиру», – открыл сюжет ведущий программы.

Чиновник за бюджетные деньги получил квартиру «в самом понтовом и распиаринном» небоскрёбе в центре Киева.

«Лаунж-зона, ресторан, фитнес-клуб, спа и термальный бассейн на крыше с видом на весь Печерск и Олимпийский стадион», – описывают авторы программы ЖК «Jack House», расположенный на бульваре Леси Украинки, который с пафосом открыли этой осенью.

При этом стоимость апартаментов в «Jack House» – минимум 2000 долларов за квадратный метр, однокомнатная квартира – это около 120 тысяч долларов, двухкомнатная – около 200 тысяч.

В сюжете также отмечается, что недавно в этом небоскрёбе приобрёл двухкомнатную квартиру сын министра МВД Украины Александр Аваков. А вот «ценному сотруднику СБУ» жильё досталось бесплатно.

Виктор Кононенко, СБУ-шник из Черкасщины, после майдана становится замначальника СБУ Черкасской области. В начале 2017 переезжает в Киев, где возглавляет Департамент защиты нацгосударственности в центральном офисе СБУ. Далее Кононенко пошёл на повышение: в июле 2017 президент Украины Пётр Порошенко назначает его замглавы СБУ.

«И сразу же ввёл Кононенко в состав Комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства. Через несколько дней эта комиссия рекомендует Порошенко лишить гражданства Украины Михаила Саакашвили, что Порошенко и сделал, а Кононенко становится основным спикером СБУ», – отмечается в сюжете.

«Осенью Кононенко приехал на Парламентский антикоррупционный комитет прикрывать своего экс-коллегу Сергея Семочка (экс-начальник СБУ Киева и Киевской области – ред.), у семьи которого журналисты нашли сверхдорогую недвижимость и российские паспорта.

Заслуги замглавы СБУ не остались незамеченными. Государство в лице Службы безопасности отблагодарила его трёхкомнатными апартаментами стоимостью более шести миллионов гривен и площадью более ста квадратных метров», – добавили журналисты.

Апартаменты относятся к одной из 24-х квартир, которые СБУ получила в ЖК «Jack House» от застройщика, компании «Познякижилбуд». Элитный небоскрёб построен на земле, которую в начале нулевых Киеврада передала СБУ под строительство здания – так квартиры автоматически стали служебными. То есть, сотрудники имеют право ими пользоваться, а не владеть. Однако ради Кононенко запустили целый процесс удивительно быстрыми темпами.

30 августа квартиру по просьбе СБУ исключили из числа служебных. 14 сентября ходатайство удовлетворили, а Кононенко подал на приватизацию. 26 октября квартиру передали Кононенко, его супруге и сыну, и 1 ноября они оформляют права собственности. То есть, на всё ушло два месяца один день.

«Такой скорости можно позавидовать. Для примера, участники войны и члены семей из Киева уже четыре года ждут обещанной земли – не домов, не квартир, а десяти соток. Из 21 тысячи заявок удовлетворили менее двухсот», – отмечается в сюжете.

«Будучи переведённым в Киев, стоял на очереди. У меня есть выслуга, которая это позволяет», – объясняет небывалую щедрость государства сам Кононенко.

Кроме того, семья Кононенко владеет рядом квартир в Черкассах, три из которых принадлежат его тёще Надежде Вознюк. Самое интересное, что за четыре месяца до получения тестем квартиры, пенсионерка Вознюк приобрела за 40 тысяч долларов парковку в том же ЖК «Jack House».

«Это нормально, это в декларации есть. У неё есть трое детей, которые ей помогает», – объяснил замглавы СБУ.

«Оказывается, государство может быть эффективным и гибким, может обеспечить нереально дорогим жильём и не просто дать пожить, но и отдать в собственность с умопомрачительной скоростью и без бюрократии. Жаль, что крайне редко и по отношению к одному конкретному своему гражданину. Видимо, особо ценному», – подытожили в сюжете.