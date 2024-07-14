Аукнулась Газа: сборной Израиля по футболу пришлось убраться из Бельгии из-за тотального бойкота

Сергей Рыжов.  
14.07.2024 10:37
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Израиль, Общество, Политика, Спорт


Ни один бельгийский город не захотел принимать запланированный на 6 сентября матч Лиги наций УЕФА со сборной Израиля, пишет бельгийское издание Het Laatste

По данным газеты, аналогичное решение приняли в Лёвене, Брюгге, Антверпене и Льеже, и теперь Королевский бельгийский футбольный союз (KBVB) обсуждает с УЕФА альтернативные варианты – игру планируют провести на территории другой страны

Ни один бельгийский город не захотел принимать запланированный на 6 сентября матч Лиги наций...

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Впрочем, такой итог был предсказуем. Ведь, еше 19 июня мэрия Брюсселя заявила, что не может принять 6 сентября матч Бельгия – Израиль из-за возможных протестов и угрозы безопасности для болельщиков, команд и жителей города.

«Опасная ситуация в секторе Газа и роль Израиля в ней являются причиной тупиковой ситуации. Например, брюссельский олдермен по спорту Бенуа Хеллингс уже отметил, что «учитывая драматическую ситуацию в Газе и геополитический шок, который она вызвала», матч не будет проводиться в городе Брюссель, поскольку безопасность посетителей, игроков, граждан и услуги безопасности не могут быть гарантированы. Он говорит, что матч влечет за собой «непропорциональную опасность», «даже за закрытыми дверями», – говорится в публикации.

Отмечается, что Европейская футбольная ассоциация понимает эту деликатность и обсудила некоторые альтернативные игровые места. Вариантом может стать Панчо Арена в Венгрии.

“Этот стадион находится буквально на заднем дворе произраильского премьер-министра Виктора Орбана”, – говорится в публикации.

Ассоциация потеряет почти миллион евро дохода, а также ей придется оплатить транспортные расходы. Это также разочарование на спортивном уровне.

“После разочаровывающего чемпионата Европы «красным дьяволам» есть что наверстать. Это сложнее без поддержки ваших собственных сторонников. Через три дня после матча с Израилем Бельгия уже играет с Францией и против нее”, – пишет издание.

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