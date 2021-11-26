Азаров: Зе-власть заставит украинцев обогреваться баснословно дорогим электричеством

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Новости Украины

Украина должна перестроить свою инфраструктуру, отказаться от потребления газа и перейти на электричество.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С теми шагами, которые мы сейчас делаем, с подписанием с «Westinghouse» договоров о строительстве новых блоков АЭС, я бы пошел на то, чтобы максимально переходить на использование электроэнергии. Мы её не импортируем, на 97% она наша. Если мы будем максимально переходить на электроэнергию, это будет максимальная энергонезависимость. Тогда газ только на экспорт», – сказал он.

По словам Владимира Зеленского, сейчас люди по привычке считают газ дешевле электроэнергии, поэтому их придется убеждать в обратном.

«Мы должны показать цифры: если будем менять подход и переходить на электроэнергию, если мы как государство и бизнес будем менять сети, будем делать всю инфраструктуру под электроэнергию, а в платежке цифры не будут больше, чем сегодня, то – за электроэнергию», – резюмировал президент.

Однако одесский политик Вячеслав Азаров уверен, что попытка перейти с газа на электроэнергию обернётся большими расходами для и так обнищавшего украинского народа.

«Население в этом вопросе прежде всего волнует бытовое потребление, и оно сразу задастся вопросом: как старые электросети выдержат такое увеличение нагрузки, значит, их будут менять за счет потребителей (абонплата). И с какой радости каждая семья должна будет покупать дополнительные бытовые приборы для обогрева и приготовления пищи только потому, что косное правительство не может договориться о дешевом газе, как вчера Сербия по 270 долл.?» – возмутился он.

И, по его мнению, газ – это только начало повышения цен на энергоресурсы.

«И потом… мечты о дешевом электричестве являются глупым блефом: если Кабмин планирует до 2024 года присоединиться в европейской энергосистеме, у нас и на свет будут тарифы как в ЕС», – резюмировал политик.